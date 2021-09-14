«حماس»: الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمنًا غاليًا جراء جرائمه تجاه الأسرى

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قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» حسام بدران، إن جريمة الاحتلال في سجن جلبوع تستوجب موقفًا وطنيًا جامعًا وحازمًا، وما قامت به مصلحة من الاعتداء على أسرى قسم ٣ وعلى رأسهم الأسير عثمان بلال سيدفع ثمنها قادة الاحتلال.

ودعا «بدران» في بيان، الثلاثاء، جميع المؤسسات الحقوقية لفضح جريمة الاحتلال في سجن جلبوع قسم ٣، والاعتداء المتواصل لمدة ٥ ساعات بالضرب على الأسرى وهم مقيدين الأيدي والأرجل، معتبرا هذه الجريمة بأنها ضد الإنسانية وتخالف القوانين الدولية.

وحذر الاحتلال من «مواصلة عدوانه على الأسرى في السجون وأسرى نفق الحرية المعاد اعتقالهم في زنازين التحقيق، مضيفا: ثورة شعبنا ستتواصل للدفاع عن الاسرى ووقف العدوان عليهم مهما كانت التضحية».

وأثنى بدران على «العمليات البطولية التي نفذها الأبطال في القدس وجنين ورام الله، مؤكدا أن العدو يعلم أن حرية الأسرى وحمايتهم على رأس سلم أولويات قيادة المقاومة».