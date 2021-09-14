الرئيس الروسي: الأسد يفعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضة

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن نظيره السوري يفعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضين السياسيين.

وأضاف «بوتين» خلال اجتماع مع نظيره السوري بشار الأسد الذي وصل إلى العاصمة الروسية في زيارة غير معلنة، الثلاثاء، أن النتائج الجيدة للانتخابات الرئاسية، تؤكد أن السوريين يثقون بك، وعلى الرغم من كل الصعوبات والمآسي التي شهدتها السنوات السابقة، فإنهم يعولون عليك في عملية العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأوضح أنه «بجهودنا المشتركة وجهنا ضربة للإرهابيين، فالجيش السوري يسيطر على أكثر من 90٪ من أراضي البلاد»، مشيرًا إلى أنه «لا تزال هناك جيوب مقاومة للإرهابيين الذين لا يسيطرون فقط على جزء من الأراضي، بل ويواصلون ترهيب المدنيين أيضًا».

وأشار بوتين إلى أن التبادل التجاري بين روسيا وسوريا ازداد بمقدار 3.5 مرة في النصف الأول من العام الجاري.

من جانبه، وصف الأسد العقوبات المفروضة على سوريا بأنها لا إنسانية ولا شرعية، مشيرًا إلى أن جيشي سوريا وروسيا حققا نجاحات ملموسة في القضاء على الإرهاب.