أخبار عاجلة

سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟! -
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون -
مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى -
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها -
في المكسيك وبالفيديو.. حريق يُحَوّل حفل زفاف إلى كارثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الرئيس الروسي: الأسد يفعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضة

Print
الرئيس الروسي: الأسد يفعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضة الرئيس الروسي: الأسد يفعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن نظيره السوري يفعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضين السياسيين.

وأضاف «بوتين» خلال اجتماع مع نظيره السوري بشار الأسد الذي وصل إلى العاصمة الروسية في زيارة غير معلنة، الثلاثاء، أن النتائج الجيدة للانتخابات الرئاسية، تؤكد أن السوريين يثقون بك، وعلى الرغم من كل الصعوبات والمآسي التي شهدتها السنوات السابقة، فإنهم يعولون عليك في عملية العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأوضح أنه «بجهودنا المشتركة وجهنا ضربة للإرهابيين، فالجيش السوري يسيطر على أكثر من 90٪ من أراضي البلاد»، مشيرًا إلى أنه «لا تزال هناك جيوب مقاومة للإرهابيين الذين لا يسيطرون فقط على جزء من الأراضي، بل ويواصلون ترهيب المدنيين أيضًا».

وأشار بوتين إلى أن التبادل التجاري بين وسوريا ازداد بمقدار 3.5 مرة في النصف الأول من العام الجاري.

من جانبه، وصف الأسد العقوبات المفروضة على سوريا بأنها لا إنسانية ولا شرعية، مشيرًا إلى أن جيشي سوريا وروسيا حققا نجاحات ملموسة في القضاء على الإرهاب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حزب "روسيا الموحدة" يتصدر نتائج انتخابات الدوما

حزب "روسيا الموحدة" يتصدر نتائج انتخابات الدوما

"لم تكن حرة وعادلة".. أمريكا تندد بظروف إجراء الانتخابات التشريعية في روسيا

"لم تكن حرة وعادلة".. أمريكا تندد بظروف إجراء الانتخابات التشريعية في روسيا

"لم تكن حرة وعادلة".. أمريكا تندد بظروف إجراء الانتخابات التشريعية في روسيا

"لم تكن حرة وعادلة".. أمريكا تندد بظروف إجراء الانتخابات التشريعية في روسيا

مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار بروسيا

مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار بروسيا