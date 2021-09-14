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جنايات المنيا تعاقب شقيقين بالإعدام شنقا.. قتلا شخصا ثأرا

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جنايات المنيا تعاقب شقيقين بالإعدام شنقا.. قتلا شخصا ثأرا جنايات المنيا تعاقب شقيقين بالإعدام شنقا.. قتلا شخصا ثأرا

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عاقبت محكمة جنايات المنيا،، خالد، ج، ع – 31 سنه وشقيقة عمر – 30 سنه مقيمان بمدينة مغاغة بالإعدام شنقا ومعاقبة احمد. م – 30 سنه مقيم بمدينة مغاغة بالسجن المؤبد لقيامهم بقتل عيد، ع، م عمدا مع سبق الإسرار والتربص ثارا لشقيق الأول والثاني، في 17 نوفمبر 2020.

عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار اشرف محمد على، وعضوية المستشارين احمد ألفقي، ومحمد صلاح، وأمانة سر على حسن، ومحمد مصطفي هارون، واصدرت حكمها الذي تضمن تغريم المتهمين كلا منهم 10 الاف جنية، ومصادرة الاسلحة النارية المستخدمة في الواقعة.

كان المستشار ابو ألوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 30640 لسنة 2020، والمقيدة برقم 1278 لسنه 2020 كلي شمال المنيا، لاتهامه بقتل المجني عليه.

المصرى اليوم

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