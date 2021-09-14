المنوفية: البدء في تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

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عقد اليوم اللواء عماد يوسف السكرتير المساعد بالمنوفية اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة آلية تنفيذ الموجه (١٨) لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بحضور مساعد مدير الأمن ورؤساء المدن والمراكز، حيث أوضح أنه تم البدء في الموجة( ١٨) لإزالة التعديات على أملاك الدولة وتستمر حتى 26 من نوفمبر 2021 على ثلاثة مراحل، مؤكدا على وجود غرفة عمليات مركزية بوزارة التنمية المحلية للمتابعة بصورة مباشرة، مشدداً على ضرورة إعداد تقرير يومي بما يتم على أرض الواقع وإرسالها لغرفه العمليات بديوان عام المحافظة، وكذا غرفة العمليات بمديرية الأمن.

هذا وقد نبه السكرتير المساعد على رؤساء المدن والمراكز بضرورة التنسيق والتواصل مع مأموري الأقسام لتذليل العقبات في تنفيذ حالات الإزالة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالنموذج الموحد للبيانات طبقاً للحالات وإعداد تقرير بما تم تنفيذه.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات والتصدي للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مؤكداً على أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظاً على هيبتها .