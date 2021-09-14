أخبار عاجلة

سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟! -
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون -
مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى -
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها -
في المكسيك وبالفيديو.. حريق يُحَوّل حفل زفاف إلى كارثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المنوفية: البدء في تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

Print
المنوفية: البدء في تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة المنوفية: البدء في تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اليوم اللواء عماد يوسف السكرتير المساعد بالمنوفية اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة آلية تنفيذ الموجه (١٨) لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بحضور مساعد مدير الأمن ورؤساء المدن والمراكز، حيث أوضح أنه تم البدء في الموجة( ١٨) لإزالة التعديات على أملاك الدولة وتستمر حتى 26 من نوفمبر 2021 على ثلاثة مراحل، مؤكدا على وجود غرفة عمليات مركزية بوزارة التنمية المحلية للمتابعة بصورة مباشرة، مشدداً على ضرورة إعداد تقرير يومي بما يتم على أرض الواقع وإرسالها لغرفه العمليات بديوان عام المحافظة، وكذا غرفة العمليات بمديرية الأمن.

هذا وقد نبه السكرتير المساعد على رؤساء المدن والمراكز بضرورة التنسيق والتواصل مع مأموري الأقسام لتذليل العقبات في تنفيذ حالات الإزالة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالنموذج الموحد للبيانات طبقاً للحالات وإعداد تقرير بما تم تنفيذه.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات والتصدي للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مؤكداً على أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظاً على هيبتها .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى

مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى

القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي .. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي .. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

احباط تهريب 2300 كارت ميمورى قادمة من الإمارات عبر مطار برج العرب (صور)

احباط تهريب 2300 كارت ميمورى قادمة من الإمارات عبر مطار برج العرب (صور)