أخبار عاجلة

سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟! -
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون -
مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى -
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها -
في المكسيك وبالفيديو.. حريق يُحَوّل حفل زفاف إلى كارثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

انطلاق مسابقة العباقرة بجامعة بنها

Print
انطلاق مسابقة العباقرة بجامعة بنها انطلاق مسابقة العباقرة بجامعة بنها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات مسابقة عباقرة الكليات بجامعة بنها، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة، والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقال الدكتور خالد عيسوي، في بيان صحفي، إن الإدارة العامة لرعاية الشباب تنظم فعاليات المسابقة بالتعاون مع الاتحاد العام للطلاب بقاعة المؤتمرات بمجمع الكليات ببنها، مشيرا إلى ان فعاليات اليوم الاول من مسابقة عباقرة جامعة بنها تمت بنظام الفرق بمشاركة كليات الجامعة المختلفة وتم صعود 4 فرق من 12 فريق مشارك في المسابقة إلى فعاليات الدور الثانى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى

مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى

القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي .. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي .. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

احباط تهريب 2300 كارت ميمورى قادمة من الإمارات عبر مطار برج العرب (صور)

احباط تهريب 2300 كارت ميمورى قادمة من الإمارات عبر مطار برج العرب (صور)