انطلاق مسابقة العباقرة بجامعة بنها

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انطلقت فعاليات مسابقة عباقرة الكليات بجامعة بنها، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة، والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقال الدكتور خالد عيسوي، في بيان صحفي، إن الإدارة العامة لرعاية الشباب تنظم فعاليات المسابقة بالتعاون مع الاتحاد العام للطلاب بقاعة المؤتمرات بمجمع الكليات ببنها، مشيرا إلى ان فعاليات اليوم الاول من مسابقة عباقرة جامعة بنها تمت بنظام الفرق بمشاركة كليات الجامعة المختلفة وتم صعود 4 فرق من 12 فريق مشارك في المسابقة إلى فعاليات الدور الثانى.