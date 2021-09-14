★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لا يوجد بها معسكرات للاجئين.

وأضاف خلال مداخلة له أثناء فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي بالعاصمة الإدارية اليوم الثلاثاء: «مصر بها أكثر من 5 ملايين شخص من غير المصريين، مش بتشوفوهم في المعسكرات خالص، معندناش معسكرات في مصر للاجئين، إحنا عندنا مواطنين ضيوف عندنا في مصر بيعيشوا وسطنا واللي بنقدر نقدمه لمواطنينا بنقدمهم لهم –يقصد غير المصريين».

وأضاف: «لما يكون في 5 ملايين في دولة فيها 100 مليون مواطن، ممكن يكونوا بحجم دولتين أو تلاتة، لهم موازنتهم وإنفاقهم العام، وهو ما يجب وضعه في اعتبار التقرير».