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وزيرة الثقافة تودع المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة وتهديه درعا تذكاريا وشهادة تقدير

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وزيرة الثقافة تودع المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة وتهديه درعا تذكاريا وشهادة تقدير وزيرة الثقافة تودع المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة وتهديه درعا تذكاريا وشهادة تقدير

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حرصت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على إقامة حفل تكريم للمستشار الثقافي الصيني بالقاهرة شي يويه ون وإهداءه درع تكريم وشهادة تقدير فى حضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وتوجهت له بالشكر والعرفان على تعاونه المثمر والبناء على مدار سنوات عمله بمصر مما كان له بالغ الأثر في نجاح العديد من الفعاليات المشتركة ونقلت له تحيات جميع قيادات الوزارة والعاملين بها.

وأكدت أن اكتسبت صديقا جديدا، مشيرة إلى دوره أثناء ذروة جائحة كورونا التي أثرت على العالم إلا أن التواصل المصري الصيني لم ينقطع وهو ما يؤكد عمق العلاقات بين الدولتين وتأثير الإبداع في توطيد العلاقات بين الشعبين.

من جانبه، قدم المستشار الثقافي الصيني الشكر لوزيرة الثقافة ولجميع القطاعات والهيئات وأكد أن العلاقات والصداقة الطيبة التي تجمع بين البلدين خاصة في المجال الثقافي والفني تأتي بفضل دعم قيادة الدولتين الحكيمة وأضاف نتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة مشيرا أن نهاية سبتمبر الجاري سيتم الاحتفال بمرور 60 عاما على العلاقات المصرية الصينية بحفل مشترك يبث في الدولتين أون لاين في نفس التوقيت .

المصرى اليوم

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