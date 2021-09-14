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«هيئة التعمير» تقوم بتسليم عقود منتفعي أرض سهل الطينة بمحافظة بورسعيد

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«هيئة التعمير» تقوم بتسليم عقود منتفعي أرض سهل الطينة بمحافظة بورسعيد «هيئة التعمير» تقوم بتسليم عقود منتفعي أرض سهل الطينة بمحافظة بورسعيد

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أصدر الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية توجيهات لوزارة الزراعة بالتيسير على المنتفعين وذلك بمناسبة احتفالات بعيد الفلاح، وتنفيذًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قامت هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتسليم مزارعي سهل الطينة بمحافظة بورسعيد عقود أراضيهم بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

من جانبه، ناشد الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، مزارعي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق وقرية الأمل الذين لم يستلموا عقودهم بسرعة التوجه إلى مندوبي المناطق للتوقيع عليها واستلامها.

هيئة التعمير تقوم بتسليم عقود منتفعي أرض سهل الطينة بورسعيد
هيئة التعمير تقوم بتسليم عقود منتفعي أرض سهل الطينة بورسعيد
هيئة التعمير تقوم بتسليم عقود منتفعي أرض سهل الطينة بورسعيد
هيئة التعمير تقوم بتسليم عقود منتفعي أرض سهل الطينة بورسعيد
هيئة التعمير تقوم بتسليم عقود منتفعي أرض سهل الطينة بورسعيد

المصرى اليوم

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