انتداب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق شقة سكنية في أرض اللواء

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طلبت نيابة العجوزة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثار حريق شقة سكنية في منطقة أرض اللواء دون وقوع إصابات، لبيان سببه والأدوات المستخدمة في إحداثه.

كما، طلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وكانت قوات الدفاع المدني، أخمدت الحريق، بعد تلقيها إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة بعقار بنطاق قسم شرطة العجوزة، ودفعت القوات بـ3 سيارات.

وكانت الشرطة فرضت كردونًا أمنيًا بمحيط العقار محل الحريق، لتسهيل عملية الإطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني النيران ومنعوا امتدادها إلى الوحدات المجاورة.