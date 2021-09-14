أخبار عاجلة

مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى -
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها -
في المكسيك وبالفيديو.. حريق يُحَوّل حفل زفاف إلى كارثة -
البنتاغون يعلن استهداف مسؤول في تنظيم "القاعدة" في مدينة إدلب السورية -
ما وراء مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

انتداب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق شقة سكنية في أرض اللواء

Print
انتداب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق شقة سكنية في أرض اللواء انتداب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق شقة سكنية في أرض اللواء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلبت نيابة العجوزة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثار حريق شقة سكنية في منطقة أرض اللواء دون وقوع إصابات، لبيان سببه والأدوات المستخدمة في إحداثه.

كما، طلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وكانت قوات الدفاع المدني، أخمدت الحريق، بعد تلقيها إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة بعقار بنطاق قسم شرطة العجوزة، ودفعت القوات بـ3 سيارات.

وكانت الشرطة فرضت كردونًا أمنيًا بمحيط العقار محل الحريق، لتسهيل عملية الإطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني النيران ومنعوا امتدادها إلى الوحدات المجاورة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى

مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى

القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي .. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي .. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

احباط تهريب 2300 كارت ميمورى قادمة من الإمارات عبر مطار برج العرب (صور)

احباط تهريب 2300 كارت ميمورى قادمة من الإمارات عبر مطار برج العرب (صور)