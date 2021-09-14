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رئيس «المصري الكندي»: وزير المالية يحرص على مد جسور التواصل مع مجتمع الأعمال

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رئيس «المصري الكندي»: وزير المالية يحرص على مد جسور التواصل مع مجتمع الأعمال رئيس «المصري الكندي»: وزير المالية يحرص على مد جسور التواصل مع مجتمع الأعمال

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أعرب معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، عن تقديره للدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لدوره المتعاظم في إدارة السياسات المالية بكفاءة عالية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، في ظل جائحة «كورونا»، على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية، وانعكس في تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى، مؤكدًا دعمه لكل مشروعات التحول الرقمى لمنظومتى الضرائب والجمارك التي تسهم في تحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وتحصيل حق الدولة، والتيسير على الممولين، ودمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى.

أشاد في منتدى مجلس الأعمال المصرى الكندى بحرص وزير المالية على مد جسور التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى كل المقترحات، والسعى الجاد لتذليل أي عقبات؛ تحفيزًا للاستثمار، وكان معيط يتحدث امام المنتى حول الأداء الإقتصادى والتحديات المالية والطموحات.

أكد وزير المالية، حرص على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لإرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمار، والتوسع في الحزم التحفيزية لتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومى، واستيعاب المليون شاب وفتاة الذين يبحثون عن فرص عمل سنويًا، ورفع معدلات النمو الشامل على نحو مستدام، موضحًا أن الحكومة حريصة على تبنى العديد من المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، وقد تم صرف ٢٨ مليار جنيه للمصدرين من مستحقاتهم المتأخرة والمتراكمة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال الفترة من مارس ٢٠٢٠ حتى يونيه ٢٠٢١ كما تم تخصيص ٨ مليارات بموازنة العام المالى الحالى لمساندة الصادرات؛ بما يساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة؛ لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة خاصة في مواجهة جائحة «كورونا» بما تفرضه من تداعيات سلبية تأثرت بها كبرى الاقتصادات العالمية.

المصرى اليوم

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