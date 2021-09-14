خلال تفقده أعمال مشروع تبطين الترع.. رئيس مدينة ببا يتابع إصلاح تسريب لخط مياه ببني سويف

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قام مدحت صلاح، رئيس مركز ومدينة ببا، اليوم الثلاثاء، بمتابعة سير العمل في المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، وتقديم التيسيرات اللازمة لتسهيل الأعمال الجاري تنفيذها، حيث توجه رئيس المدينة لمتابعة الإجراءات التي تم تنفيذها بشأن إزالة أحد المعوقات التي تعترض سير العمل في عملية تبطين إحدى الترع بقرية الشريق، والتي تمثلت في حدوث تسريب لخط المياه بالقرية المار من خلال «عداية» على مجرى الترعة.

وعلى الفور قام رئيس المدينة بالتواصل والتنسيق مع شركة مياه الشرب، وتم استدعاء فريق الصيانة الخاصة بالشركة لسرعة التعامل مع المشكلة والعمل على حلها بما لا يعوق التنفيذ، وفي نفس الوقت انتظام تقديم الخدمة للمواطنين بالقرية وعدم تأثرها.