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قبل ساعات من المواجهة المرتقبه.. مدرب تراكتور "فيروز": النصر خصم قوي

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قبل ساعات من المواجهة المرتقبه.. مدرب تراكتور "فيروز": النصر خصم قوي قبل ساعات من المواجهة المرتقبه.. مدرب تراكتور "فيروز": النصر خصم قوي

قبل ساعات من المواجهة المرتقبه.. مدرب تراكتور

تترقب جماهير نادي النصر، مواجهة فريقها الكروي الأول أمام تراكتور في مباراة دور الـ 16 بين الفريقين في مسابقة دوري أبطال آسيا.

المواجهة يقودها تحكيمياً الحكم الكوري الجنوبي كيم دونغ والذي سبق له قيادة 5 مواجهات لنادي ⁧‫تراكتور‬⁩، إذ لم يحققوا أي انتصار حيث تلقوا الهزيمة في 3 مباريات وتعادلوا في مباراتين .

واعترف مدرب تراكتور فيروز كريمي بأن النصر هو خصم قوي جداً لفريقه بسبب تعاقدات النادي من اللاعبين الأجانب الذين وصفهم بالعالميين .

في حين وصف المدرب وضع فريقه بالصعب، حيث قال: لم نتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصیفیّة بسبب الديون".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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