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القطاع الغربي بالمياه الوطنية وزع 300 مليون م3 من يونيو حتى أغسطس

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القطاع الغربي بالمياه الوطنية وزع 300 مليون م3 من يونيو حتى أغسطس القطاع الغربي بالمياه الوطنية وزع 300 مليون م3 من يونيو حتى أغسطس
بكل من جدة ومكة المكرمة والطائف بالإضافة إلى محافظات العاصمة المقدسة

القطاع الغربي بالمياه الوطنية وزع 300 مليون م3 من يونيو حتى أغسطس

كشف القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية أنه وزع أكثر من 300 مليون م3 من يونيو إلى أغسطس 2021م في كل من جدة ومكة المكرمة والطائف، بالإضافة إلى محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأكدت الشركة نجاحها في إدارة موسم صيف العام الجاري 2021، محققة مؤشرات إيجابية تمثلت بالتخطيط المسبق للأداء التشغيلي في المنطقة، والتنسيق الدائم والمستمر مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لزيادة كميات المياه، خصوصًا في أوقات الذروة، إذ بلغ متوسط ساعات الضخ المستمر خلال فترة الصيف 22 ساعة يوميًا.

وبيّنت الشركة أنها تمكنت خلال الثلاثة الأشهر الماضية من توزيع وضخ أكثر من 218 مليون متر مكعب من المياه في محافظة جدة، كما وزعت أكثر من 50 مليون متر مكعب في مدينة مكة المكرمة، وأكثر من 22 مليون متر مكعب في محافظة الطائف. أما في محافظات منطقة مكة المكرمة فقد وزّعت أكثر من 10 ملايين متر مكعب، فيما بلغت كميات الخزن الاستراتيجي في القطاع الغربي أكثر من 4,7 ملايين متر مكعب.

وأشارت الشركة إلى أنها خصصت ضمن أولوياتها أثناء تنفيذ الخطة فرق للتشغيل والصيانة مجهزة بمعدات وآليات حديثة لمباشرة حالات الطوارئ والأعطال الفنية، علاوة على تجهيز محطات التعبئة "الأشياب" ومحتوياتها بمختلف المواقع في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى التجاوب السريع مع البلاغات المستلمة، وتقديم الخدمات بسرعة وجودة عالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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