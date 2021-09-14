شمال سيناء تستعد للعام الدراسي الجديد بصيانة المدارس

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استعدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء للعام الدراسي الجديد، وذلك من خلال صيانة المدارس، حيث عقد حمزة رضوان وكيل الوزارة اجتماعا تنسيقيا بين المديرية والهلال الأحمر المصري وهيئة الأبنية التعليمية، لصيانة بعض المدارس.

وأكد رضوان على تحديد احتياجات المدارس المطلوب عمل الصيانة لها في مختلف الإدارات التعليمية، طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

حضر الاجتماع كلا من غريب حسن، مدير هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء، مصطفى إسماعيل مسؤول التجهيزات بهيئة الأبنية التعليمية، فاطمة الزهراء محمد مهندس الصيانة بهيئة الأبنية التعليمية، مصطفى على المالح رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر، مصطفى رفعت ناجي مهندس بالهلال الأحمر المصري، محمد حسن المستشار الهندسي للهلال الأحمر المصرى، عبدالعزيز عبيد مطر مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان المديرية، عبدالمطلب محمد مدير إدارة التخطيط بإدارة العريش التعليمية، عبدالقادر العلاقمى مدير مكتب وكيل الوزارة.