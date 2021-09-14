مسيرات غضب في فلسطين لدعم الأسير زكريا الزبيدي

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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، غضبًا على الاحتلال الإسرائيلي، بعد ورود أنباء تشير لإدخال الأسير القيادي السابق في كتائب شهداء الأقصى، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح زكريا الزبيدي، لقسم العناية المشددة بمشفى هتسيدك بأراضي ال 48.

وكان جبريل الزبيدي أخ الأسير زكريا، أول من غرد على حسابه على الفيسبوك، مطالبًا بإنقاذ حياة أخيه، مما أثار غضب الشعب الفلسطيني.

قوات الاحتلال أثناء اعتقال زكريا الزبيدى أحد الأسرى الفارين - صورة أرشيفية

وتؤثر الهاشتاجات بنشر القضية الفلسطينية وتطوراتها، بسبب انتباه العالم الآن للتكنولوجيا والعالم الرقمي، فما كان من مؤيدي القضية الفلسطينية إلا أن يعيدوا ما فعلوه أثناء هبة القدس في مايو الماضي من التفاف عالمي حول القضية بسبب الهاشتاجات.

هاشتاجات لدعم زكريا الزبيدي

وخرج النشطاء على السوشيال ميديا بثلاث هاشتاجات رئيسية وهي: #كلنا_زكريا، #أنقذوا_زكريا_الزبيدي، و#زكريا_تحت_التعذيب.

وتداول رواد السوشيال ميديا صور زكريا وحثوا اياه على مواصلة التماسك رغم شدة التعذيب الذي يتعرض له على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، قائلين الصّعقات الكهربائية، الشَبح، الشَّتم، تكسير العظام، كلُ ذلك فعلوه بفهدنا الأسود لينتزعوا منه اعترافاً، أو كلمة تمحو عار دولتهم، ولكنّه التزم بالصّمت«زكريا إلى قهر المحتل مش راضي يحكي ويعترف بأي حرف.«

فيما قالت سماح شاهين: «زكريا من أول ما اعتقلوه وهو تعرض للضرب ومبين كان بالفيديو مش قادر يمشي وصورته بالمحكمة وهو وجهه أزرق وكلهم حواليه عشان ما يتصور أما أمركم غريب ..

وتابعت: «المطلوب بالكشف عن مصير الأسرى الأربعة للاطمئنان عليهم غير ذلك خدعة ..«

ونشر إياد نسمان عبر صفحته: «يا عزّ البارود وكبرياءه لن ينالوا من عزيمتك»

فيما ناشدت آيات صالح عبر حسابها «الفيسبوك» الجميع للتغريد على هاشتاج زكريا تحت التعذيب، وقالت في تغريدتها: بلغوا العالم عن هول الجريمة التي ترتكب بحق أبطالنا وعلى رأسهم القائد زكريا الزبيدي«

ودعت أمس، كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة «فتح«، عبر مكبرات الصوت في جنين، الاستنفار؛ بسبب الوضع الصحي للأسير زكريا، ولبى المواطنون الفلسطينيون هذا النداء وخرج أهالي جنين بمسيرات غضب، وكان هناك مسيرة أمام بيت الأسير زكريا الزبيدي تهتف باسمه.

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