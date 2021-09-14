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إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب «ملاكي» بطريق الإسكندرية الصحراوي

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إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب «ملاكي» بطريق الإسكندرية الصحراوي إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب «ملاكي» بطريق الإسكندرية الصحراوي

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طلبت نيابة أكتوبر، اليوم الثلاثاء، تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

كما، طلبت النيابة انتداب مهندسًا فنيًا لإجراء المعاينات اللازمة، وفحص السيارة وبيان سبب الحادث.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من الخدمات المعينة بالطريق المشار إليه، بوقوع حادث مرور ما أسفر عن وقوع مصابين.

انتقلت قوة أمنية من فرقة الشيخ زايد إلى محل الحادث، وتبين اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلاب السيارة بنهر الطريق ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتجنيب الحادث نهر الطريق لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

المصرى اليوم

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