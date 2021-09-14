ليلة الأبطال.. برشلونة في مواجهة بايرن ميونيخ لمحو ذكريات مباراة الثمانية

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يستهل نادي برشلونة الاسباني مبارياته في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة مواجهة قوية أمام العملاق البافاري بايرن ميونيخ، على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني لحساب المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا بنفيكا البرتغالي ودينامو كييف الاوكراني.

يخوض نادي برشلونة اللقاء بحثًا عن التعويض للجماهير والنادي خاصة انها أول مواجهة للفريقين بعد مباراة الثمانية الشهيره قبل عامين.

ينتظرعشاق البلوجرانا أول مباراة بدون الأسطورة ميسي في البطولة عقب إنتقاله المفاجئ والمدوي لفريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

على الجانب الاخر يدخل بايرن ميونيخ اللقاء مكتمل الصفوف في أفضل حالاته الفنية مع مدربه الجديد يوليان ناجلزمان محققًا نتائج كبيرة في المباريات الأخيرة.

ويبحث المدير الفني للفريق الاسباني رونالد كومان عن أفضل تشكيل لمواجهة اليوم تجنبًا لحدوث مفجأة أخرى من الفريق البافاري في ظل عدم اداء الفريق للمباريات بمستوى ثابت خلال فترة ليست بالقصيرة.

وتعد مواجهة الليلة رقم 18 في كل المسابقات التي بدأت في نصف كاس الاتحاد الاوروبي عام 1996.

سجل برشلونة 13 هدف في شباك البايرن بينما أحرز فريق العاصمة الألمانية 22 هدف، أما لحساب دوري الأبطال نجد ان الفريق الالماني متفوق ب 7 انتصارات مقابل انتصارين فقط لفريق مقاطعة كتالونيا.

من المتوقع ان يبدأ برشلونة بتشكيل يتكون من

حراسة المرمى تير شتيجن-

خط الدفاع ألبا- لينجليت- بيكيه- أراوخو- روبرتو-

بوسكيتس- دي يونج- بيدري

خط الهجوم دي يونج- ديباي



في المقابل سيدخل الفريق الالماني بتشكيل مكون من

حراسة نوير

خط الدفاع ديفيز- هرنانديز- أوباميكانو- بافارد

وسط الملعب جوريتسكا- كيميتش- جنابري- ساني- مولر

وفي الهجوم- ليفاندوفسكي



الجدير بالذكر ان برشلونة يحتل المركز السابع في صراع الدوري الاسباني ويمتلك مباراه مؤجله .بينما يحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني ف ترتيب البوندسليجا الألمانية.