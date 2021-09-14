رفع 300 طن مخلفات وتراكمات بأدفو وأسوان

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قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو بفتح وتوسعة طريق الحاجر الدائرى من خلال رفع كميات من التراكمات تصل لأكثر من ٢٠٠ طن وجارى العمل على مدار الأيام القادمة من خلال العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بعدد ٣ لودر و جليدر وسيارات نقل.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بمتابعة أعمال الخطة الإستثمارية و التأكيد علي الإلتزام بالإنتهاء من أعمال التطوير والتجميل بالمدينة فى المواعيد المحددة وبجودة عالية، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان في استجابة فورية وردت لمحافظ أسوان برفع 100 طن حتى الأن من تراكمات المخلفات من طريق العلاقى / الشلال / المحمودية وسيستمر العمل خلال الأيام القامة مع التأكيد بفرض غرامات فورية على أي سيارة نقل تقوم بإلقاء مخلفات في هذا الطريق الحيوى وخاصة بعد قيام المحافظة بالتعاون مع وزارة البيئة بتطهير المحطة الوسيطة برفع 146 ألف طن من المخلفات بتكلفة إجمالية 45 مليون جنيه.