رونالدو يلهب حماس لاعبى مانشستر يونايتد: عليكم ترجمة عقلية الفوز داخل المستطيل الأخضر

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حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على تحفيز زملاءه في مانشستر يونايتد، حيث طالبهم بضرورة إظهار حبهم للنادي والتضحية بكل شيء لإعادة أفضل فترات الفريق مرة أخرى.

وألقى رونالدو خطابًا أمام زملائه متحدثًا عن الأسباب التي دفعته للعودة إلى الشياطين الحمر من جديد، وهو الخطاب الذي استمع إليه جميع اللاعبين والجهاز الفني.

وقال رونالدو بحسب ما نقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية: «عدت إلى مانشستر يونايتد لسببين، الأول حبي للنادي، والثاني حبي لعقلية الفوز المتأصلة هنا».

وأضاف:«لم آت إلى هنا لأكون مشجعًا، إذا أردتم النجاح فعليكم حب هذا النادي من أعماق قلوبكم، يجب أن تناموا وتأكلوا وتقاتلوا من أجله، بصرف النظر عمن يشارك، ادعموا زملاءكم وقدموا 100% مما لديكم من أجل يونايتد».

وتابع: «أنا هنا من أجل الفوز وليس لشيء آخر، الفوز يجلب السعادة وأنا أريد أن أكون سعيدًا وأنتم أيضًا».

وواصل: «أؤمن بكم كثيرًا، وأنتم مميزون جميعا، وإذا لم يكن الوضع كذلك، لم أكن لأعود مرة أخرى كما أكد أن الجماهير ستدعمكم إذا قدمتم أفضل ما لديكم، أريد أن أخلق عقلية انتصارية، فعندما يأتي اليوم الذي أعتزل فيه، ستبقى تلك العقلية، وتسيطر تلك المجموعة من اللاعبين كما فعلنا في الماضي».

وقال: «سأقدم أفضل ما لدي من أجل الفريق، لكن أحتاج الدعم أيضًا، هل أنتم جاهزون للقتال؟ هل أنتم مستعدون لتقديم كل شيء في أرض الملعب؟».