نادي سيدات الشارقة يحصد لقب "بطل الصحة" "Wellness Champion" للسنة الثانية على التوالي ويستعد للمشاركة في الحدث العالمي "عطلة نهاية الأسبوع العالمية للصحة" “World Wellness Weekend”

★ ★ ★ ★ ★

حصد نادي سيدات الشارقة لقب "بطل الصحة" "Wellness Champion" للسنة الثانية على التوالي إثر مشاركاته في الفعالية السنوية التي تقام على مستوى العالم "عطلة نهاية الأسبوع العالمية للصحة" World" Wellness Weekend" وذلك في خضم استعداداته للمشاركة الثالثة التي ستعقد يومي 18 و 19 من سبتمبر وستحتفي بها أكثر من 120 دولة.

وينظم النادي خلال مشاركته العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية الممتعة، بهدف نشر الوعي حول أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية ، وإلهام المرأة وتمكينها وتشجيع اهتمامها بصحتها البدنية والنفسية من أجل تحسين جودة حياتها حيث يقدم خلال يومي الفعالية باقات مميزة من العروض وينظم مختلف الأنشطة الرياضية والصحية التحفيزية للسيدات والأطفال وفق أعلى معايير السلامة العامة.

الأنشطة والعروض :

كما ستشارك جميع مرافق النادي بتقديم عروض وخدمات متنوعة ومميزة، حيث سيقدم "بوتيك أوركيد للجمال " عروضاً مجانية لزائراته، وخدمات تكميلية لباقاته المتنوعة، كعلاجات الشعر والبشرة والتدليك وجلسات العناية بالأظافر.

وفي نفس اليوم سيتيح "منتجع دلوك الصحي" استشارات مجانية للسيدات مع أخصائية Altearah العالمية وعلاجات فاخرة للبشرة؛ للمستفيدات من باقات عروضه المختلفة.

كما سيستضيف النادي على هامش الفعالية في الـ 16 من سبتمبر جمعية أصدقاء مرضى السرطان، التي ستقدم أنشطة تثقيفية للتوعية بسرطان عنق الرحم وأهمية التشخيص والكشف المبكر عنه وسبل الوقاية والعلاج. بالإضافة إلى توزيع قسائم مجانية للكشف المبكر وهدايا مميزة للمشاركين.

وضمن العطلة العالمية ( 18 و 19 سبتمبر) ؛ سينظم “مركز كولاج للمواهب" فعاليات رياضية وفنية للأطفال، إلى جانب الحصول على عضويات مجانية في المكتبة لمدة أسبوعين عند التسجيل. وتشجيعاً على الحركة والنشاط الرياضي سيقدم مركز اللياقة °180 حصصاً رياضية مجانية مختارة، وسينظم تحدي الخطوات ، الذي ستحصل الفائزة به على عضوية شهر كامل في المركز.

وبالإضافة لأنشطة اللياقة هذه؛ سيقدم المجمع الرياضي عروض استخدام الشاطئ والمسبح الأولمبي، والتزلج وفق الساعات المحددة التي تضمن مراعاة إجراءات التباعد والسلامة.

وسيقدم مطعم لفيف وكافيه كولاج مشروبات صحية مجانية عند طلب الوجبات الصحية ضمن قوائم الطعام بالنادي.

وفي الـ 19من سبتمبر سيقيم النادي "ورشة الصحة الغذائية" مع الشيف ماجد الصباغ، استشاري قسم الضيافة بالنادي التي ستتناول سلامة الغذاء، والقواعد الصحية لتحضيره، والإجراءات الآمنة في التعامل مع المواد الغذائية. بالإضافة إلى نظافة المطابخ وطرق تعقيمها وتطهيرها. وتطبيقات عملية في تحضير الأكل الصحي كالمعكرونة، والسلطات، وعدد من الوجبات الأخرى.

وبدورها ستشارك فروع النادي ومرافقها في الفعاليات بتقديم عروض الجمال الخاصة بالشعر والبشرة ضمن مراكز جوري للتجميل في فرعي الذيد والحمرية. بالإضافة إلى الحصول على ساعات مجانية لاستخدام أجهزة الصالة الرياضية والسباحة عند الاستفادة من خدمات مراكز لياقة والمسابح الأولمبية بالفروع.

وسينظم النادي الفعاليات واقعياً كما سيبثها عبر صفحته على الانستجرام للوصول إلى عدد أكبر من الراغبين بالمشاركة. وذلك من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي shjladiesclub. كما سيتيح الاطلاع على كافة تفاصيل الفعاليات والعروض والأنشطة من خلالها، وعبر موقعه الإلكتروني www.slc.ae.

وأوضحت خولة السركال، مدير عام نادي سيدات الشارقة، أن حرص النادي على المشاركة في هذه الفعالية سنوياً يأتي ضمن التزامه بمشاركة رسالته في إلهام السيدات لاتباع نمط حياة إيجابي، وتعزيز مفاهيم الصحة واللياقة. وأضافت أن النادي يولي اهتماماً كبيراً بجميع الأنشطة الصحية والبدنية، حيث تعكس هذا الاهتمام مرافقه الرياضية. ومشاركاته في أبرز أحداث وفعاليات الصحة واللياقة العالمية.

وأكدت أن الأنشطة المجانية التي يقدمها النادي في يومي فعالية "عطلة نهاية الأسبوع العالمية للصحة" هي تجربة تحفز السيدات على القدوم مجدداً والاستمرارية في تبني نمط حياة صحي مما يخدم أهداف النادي في خلق وعي مستدام بالممارسات الإيجابية ونشر الثقافة الصحية.

وعن فوزه باللقب أعربت خولة السركال عن الفخر بجهود نادي سيدات الشارقة في الارتقاء بمشاركته من كونه مشاركاً منتظماً في الفعالية إلى "Wellness Champion" حيث يجدر الذكر بأن اللقب يحصده جميع المشاركين الذين يقدمون مايفوق 60 دقيقة من النشاط الصحي. وبدوره قدم النادي يومين متتاليين من الفعاليات والأنشطة الصحية التي أكسبته تميزاً في المشاركة وجدارة في نيل اللقب.