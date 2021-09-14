"العدل": 1.2 مليون زيارة للبوابة القضائية العلمية

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"المفدى": تهدف إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية

كشفت وزارة العدل أن عدد زيارات البوابة القضائية العلمية خلال شهر من الإطلاق تجاوزت الـ1.2 مليون زيارة.

وذكرت الوزارة أن البوابة تعد منصة رقمية تفاعلية، تتيح للجميع -بمن فيهم أطراف العملية القضائية والمهتمين بالشأن القانوني- الاطلاع على جميع الأحكام التجارية -المكتسبة للقطعية- الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، وغيرها من الوثائق القضائية بكل يسر وسهولة وبأدوات تفاعلية مرنة.

وقال مدير عام مركز البحوث المشرف على مشروع البوابة القضائية العلمية الدكتور بشار المفدى: البوابة تهدف إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتوفير منصة إلكترونية موحدة للمعلومات القضائية، وتعزيز المستوى المعرفي الاختصاصي لدى المجتمع القضائي والأكاديمي، وإثراء الثقافة العدلية للمجتمع.

وأضاف: الأحكام المنشورة عبر البوابة، تتميز بالدقة والتصنيف الموضوعي، وترتيبها بقوالب عرض فنية، إضافة إلى أساليب عرض حديثة لمحتويات البوابة؛ لضمان سهولة الاستخدام والتصفح، ومرونة التنقل بين صفحاتها.

وتضم البوابة القضائية العلمية حاليًا أكثر من 37 ألف حكم قضائي، وأكثر من 2500 تصنيف موضوعي، وعددًا من المنتجات العلمية؛ حيث قسمت محتويات البوابة إلى عشرة أقسام، وهي: جميع أحكام المحاكم التجارية واستئنافاتها، وجميع أحكام الدوائر التجارية بالمحكمة العليا، وأحكام الإفلاس، ووثيقة نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ووثيقة نظام الإجراءات الجزائية، والتقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات، والتعاميم، والأنظمة العدلية باللغة العربية واللغة الإنجليزية، والبيانات المفتوحة.

وتستهدف البوابة القضائية العلمية خدمة القضاة، وأطراف الدعوى، والمحامين، وأعضاء النيابة، وأعوان القضاة، والأكاديميين، وطلاب الدراسات العليا، والمستشارين، والباحثين.