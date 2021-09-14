رئيس «الغد»: مشروع حياة كريمة يساوى بين المصريين فى الخدمات

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صرح المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ان مبادره حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى أو المشروع القومى للاهتمام بالريف والتركيز على القرى والتوابع الاكثر احتياجا للخدمات هو مشروع قومى ضخم وتاريخى متفرد يحقق العدالة الاجتماعية على الارض ويساوى بين المصريين في الخدمات التي تنشأها الدوله وتسعى إلى توفيرها لكل المصريين بالتساوى لاول مرة تاريخيا، بداية من مياه الشرب النقيه، والصرف الصحى، والمدارس، والوحدات الصحيه المؤسسة والمزوده بالاجهزة والادوية، والوحدات البيطرية لرعاية الثروة الحيوانيه وخدمة الفلاح، وانشاء الطرق وتوفير اعمدة الانارة وتوفير اكشاك الكهرباء لمواطنين في هذه المناطق، وتوفير مياه الرى للزراعه، وتنظيف وتبطين الترع للفلاح، وتوفير دعم الخبز والمواد التموينيه المجانيه، وصرف اعانات ومعاشات للارامل وذوى الاحتياجات الخاصه والمسنين، توفير احتياجات الفلاح وتوفير الخدمات والفرص للشباب من ابناء المناطق المحرومة من الخدمات ،

و أكد رئيس الغد على اهمية المشروع القومى الكبير وعلى كامل تأييد حزب الغد له، كما طالب الاعلام بمتابعة مايتم من انجازات ضخمة وتوعية المواطنين بها