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«الأطباء العرب»:إجراء 400 عملية مياه بيضاء بالكاميرون خلال سبتمبر

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«الأطباء العرب»:إجراء 400 عملية مياه بيضاء بالكاميرون خلال سبتمبر «الأطباء العرب»:إجراء 400 عملية مياه بيضاء بالكاميرون خلال سبتمبر

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أعلن اتحاد الأطباء العرب، عن استعداد المركز العربي لمكافحة العمى «إبصار»، التابع للاتحاد، لتنظيم قافلة طبية رمدية في ياوندي بدولة الكاميرون، في الفترة من 18 سبتمبر وحتى 28 سبتمبر القادم، للتخفيف من معاناة المرضى، والحد من حالات العمى الذي يمكن تفاديه.

وقال الإتحاد في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن القافلة تستهدف إجراء 400 عملية مياه بيضاء، إضافة إلى إجراء الفحص والكشف اللازم إلى نحو 2000 شخص، بمشاركة جمعية حياة بالكاميرون.

وتأتي القافلة الطبية ضمن مشروعات دعم القطاع الصحي بالدول الإفريقية والعربية التي تعاني تدني الأوضاع الصحية، وضعفا في الخدمات الطبية بسبب الأوضاع الاقتصادية، أو الكوارث الطبيعية، التي تحول دون توفر تلك الخدمات.

وبإجراء مركز إبصار 400 عملية مياه بيضاء خلال سبتمبر الجاري، يكون المركز قد نفذ نحو 1549 عملية مياه بيضاء بالكاميرون، علاوة على فحص وعلاج نحو 8700 شخص.

وبلغ إجمالي عدد العمليات التي نفذها المركز نحو 33.243 عملية مياه بيضاء، علاوة على فحص وعلاج 178.799 مريض خلال السنوات الماضية.

وقال الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن الهدف الرئيسي من قوافل مكافحة العمى التي يقوم بها مركز «إبصار» داخل وخارج ، هو تقليل حالات العمى الذي يمكن تفاديه، وتخفيف نسبة الإصابة بأمراض المياه البيضاء والزرقاء، والتفاعل مع مبادرات منظمة الصحة العالمية والتي تنشد القضاء على مشكلات العمى الممكن تفاديه ومسبباته.

المصرى اليوم

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