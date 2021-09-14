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"طالبان" تنفي انتهاك حقوق الإنسان في بنجشير .. وماذا عن قتل المدنيين؟

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"طالبان" تنفي انتهاك حقوق الإنسان في بنجشير .. وماذا عن قتل المدنيين؟ "طالبان" تنفي انتهاك حقوق الإنسان في بنجشير .. وماذا عن قتل المدنيين؟
"مجاهد" اعتبر أن "الاتهامات الأممية نتيجة معلومات كاذبة"

نفى نائب وزير الإعلام والثقافة بالإنابة والمتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم (الثلاثاء)، صحة تقرير أصدره مؤخراً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اتهم فيه الحركة بـانتهاك حقوق الإنسان في إقليم بنجشير.

وقال "مجاهد": "إن عناصر الحركة لم يرتكبوا أي نوع من جرائم الحرب في إقليم بنجشير"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "إن هيئة مراقبة حقوق الإنسان يجب ألا تكون ضحية لمعلومات كاذبة وملفقة للعدو، وينبغي لها أن تتصرف بحيادية".

وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان سيسمح له بالوصول الكامل إلى مكان الحادث، والتحقيق في الاتهامات.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير، أن "طالبان" قتلت ما يصل إلى 20 مدنياً في أجزاء من إقليم بنجشير، حيث لا تزال الحركة وجبهة المقاومة الوطنية مستمرتين في القتال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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