وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة بلقاح كورونا

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المتحركة، والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، وذلك بديوان عام محافظة الشرقية، وتم التأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم العاملين بالديوان العام، وقياس العلامات الحيوية لهم بعد التطعيم، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة لهم، تيسيراً عليهم من مشقة السفر.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، لافتا إلى أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.