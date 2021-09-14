مد أجل الحكم على 9 متهمين تسببوا فى وفاة 25 مواطنًا بـ «انهيار عقار جسر السويس» ل21 سبتمبر

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قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على 9 متهمين في واقعة انهيار عقار جسر السويس، والذي أسفر عن وفاة 25 شخصًا وإصابة آخرين من قاطني العقارات ، لجلسة 21 سبتمبر

وكشفت التحقيقات والتحريات وفاة 25 شخصًا من سكان وقاطني العقار، بينهم 9 مستأجرين سودانيين، وإصابة 24 آخرين.

وقالت النيابة، في بيان لها: «تلقينا إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بالقاهرة السبت الماضي، بانهيار عقارٍ بدائرة قسم شرطة السلام أول، ما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من قاطنيه وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلتْ النيابة لمعاينته وتبينتْ عمليات بحث إدارة الحماية المدنية عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه».