منتخب جنوب إفريقيا يعرض على الأهلي تحمل تكاليف بيرسي تاو

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حرص مسؤولو منتخب جنوب أفريقيا على التواصل مع إدارة النادى الأهلى لمتابعة حالة بيرسي تاو لاعب الأهلي الذي تعرض للإصابة مؤخراً في العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب الأولاد في مواجهتى زيمبابوى وغانا ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في قطر 2022.

ووفقا لمصدر داخل الأهلى فإن منتخب جنوب إفريقيا عرض تحمل تكاليف علاج اللاعب باعتبار أن إصابته كانت خلال تواجده مع المنتخب، وينفذ اللاعب حاليا البرنامج العلاجى الذي وضعه الجهاز الطبى بالأهلى ويستغرق 6 أسابيع وفقا لتقديرات الجهاز الطبى، كما طلب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، تقريرا يوميا عن حالة اللاعب لمعرفة تطورات حالته.

من ناحية أخرى، شارك لويس ميكيسوني، لاعب الفريق في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش.

وحرص لاعبو الأهلي قبل انطلاق المران على الترحيب بـالمحترف الموزمبيقي «ميكيسوني»، الذي يشارك في تدريبات الفريق للمرة الأولى منذ التعاقد معه.

وتعاقد الأهلي مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات مقبلة، وشارك ميكيسوني في المران الذي خاضه مجموعة اللاعبين الدوليين، والذي اشتمل على جانب بدني خفيف تحت إشراف كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال وسامي قمصان مدرب الفريق.