معركة الـ«5 نجوم» بين برشلونة وبايرن ميونخ في موقعة رد الاعتبار

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تنطلق منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2021-22 يوم الثلاثاء، المواجهة البارزة في الجولة الأولى هي المواجهة بين العملاقين الأوروبيين بايرن ميونيخ وبرشلونة على ملعب كامب نو.

كانت آخر مرة خرج فيها هذان الفريقان في أغسطس 2020، في ربع نهائي ذهابًا وإيابًا، تألق بايرن ميونيخ في تلك الليلة، بفوزه على برشلونة 8-2 في طريقه للفوز بالثلاثية القارية في ذلك الموسم.

في حين أن العمالقة الألمان لا يزالون يمتلكون معظم لاعبيهم من هذا الفوز الكبير في تشكيلتهم، فإن برشلونة سيقدم فريقًا متغيرًا كثيرًا. سيدخل البلوجرانا المسابقة القارية بدون ليونيل ميسي لأول مرة منذ 17 عامًا.

ومع ذلك، يتمتع كلا الفريقين ببعض المواهب الشابة الواعدة والأكثر خبرة في أوروبا. لذلك عندما يتنافسون للمرة الثانية عشرة في المسابقة يوم الثلاثاء.

إليكم نظرة على خمسة لاعبين يجب الانتباه إليهم عندما يلتقي برشلونة وبايرن ميونيخ:

5- جمال موسيالا (بايرن ميونخ)

حقق جمال موسيالا نجاحًا كبيرًا الموسم الماضي، وأصبح الآن لاعبًا أساسيًا في بايرن ميونيخ. إنه أحد المواهب الهجومية العديدة ذات التصنيف العالي التي خرجت من أكاديمية شباب تشيلسي. سجل موسيالا 11 هدفا لبايرن ميونيخ وهو في سن 18 فقط.

يوم السبت، أثبت قدراته الكبيرة في المباريات، حيث قدم مستويات رائعة أمام لايبزيج. لقد فعل ذلك على الرغم من قدومه كبديل بعد إصابة سيرج جنابري.

في الشوط الثاني، حقق موسيالا إنجازًا رائعًا لأول مرة. بعد سبع دقائق فقط، بعدما تمكن من تسجيل هدفاً رائعًا. يمتلك موسيالا مهارات كبيرة وقوة هجومية، وقد يشكل تهديدًا لبرشلونة يوم الثلاثاء.

4- فرينكي دي يونج (برشلونة)

لطالما اعتمد برشلونة على خط الوسط للحصول على الإلهام. هذا الموسم، كان فرينكي دي يونج أحد أكثر لاعبيهم إثارة للإعجاب حتى الآن. قدم الهولندي الدولي الاستقرار في خط الوسط البرسا، حيث يُقدم اللاعب الهولندي عروضًا دفاعية قوية وتوزيع رائع للكرة.

يمتلك دي يونج القدرة على سحب الفريق من الخلف للأمام. إنه أحد اللاعبين الذين يمكن أن يتحملوا مسؤولية قيادة عودة برشلونة هذا الموسم.

3 جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)

إذا كان برشلونة لديه فرينكي دي يونج، فإن بايرن ميونيخ لديه جوشوا كيميتش الذي يُبدع في وسط الملعب. شارك اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في جميع المباريات حتى الآن تحت قيادة جوليان ناجيلسمان، حيث قدم حضوراً هادئاً أمام خط الدفاع.

وبغض النظر عن حراس المرمى ووسط الدفاع، يحاول كيميتش الحصول على المزيد من الكرات الطويلة أكثر من أي لاعب آخر في البوندسليجا. يساعده ذلك أيضًا في خلق عدد كبير من فرص التهديف. بعد أربع مباريات في الدوري هذا الموسم، حقق متوسط 2.5 تمريرة رئيسية في المباراة.

يمكن أن يكون جنرال خط الوسط الذي قد يحتاجه بايرن ميونيخ ضد برشلونة لبدء مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز.

2- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)

بعض الأشياء لا تتغير أبدًا. مع لعب أربع مباريات فقط في الدوري الألماني، يحتل روبرت ليفاندوفسكي صدارة قائمة الهدافين، حيث سجل ستة أهداف لبايرن ميونيخ حتى الآن.

وكان قد سجل هدف في فوز بايرن ميونخ بنتيجة 4-1 على لايبزيج، وجاء الهدف من ركلة جزاء. ليفاندوفسكي هو الأقرب لتسجيل الأهداف في كل مرة يخطو فيها إلى أرض الملعب.

المهاجم البولندي أيضا لديه ثلاث تمريرات حاسمة. سيتطلع إلى الحصول على فرصة التسجيل ضد البلوجرانا، بعد أن سجل مرة واحدة فقط في المباراة التاريخية التي خسرها 8-2 العام الماضي.

1- ممفيس ديباي (برشلونة)

عندما يبدأ برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، سيكون بدون ليونيل ميسي، ثاني أكبر هداف في تاريخ المسابقة. لكنهم يأملون أن يتقدم المهاجم الجديد للفريق، ممفيس ديباي ويظهر بشكل جيد أمام بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء.

كان مهاجم مانشستر يونايتد السابق في أفضل حالاته في عام 2021. إنه يخرج من فترة راحة دولية ناجحة مع هولندا، حيث سجل خمسة أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

اعتمد برشلونة على ديباي في تسجيل الأهداف هذا الموسم. سجل ديباي هدفين من أصل سبعة أهداف لفريقه في الدوري الإسباني.