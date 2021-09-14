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المشدد 10 سنوات لـ3 سائقين ومزارع حازوا مواد مخدرة بالشرقية

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المشدد 10 سنوات لـ3 سائقين ومزارع حازوا مواد مخدرة بالشرقية المشدد 10 سنوات لـ3 سائقين ومزارع حازوا مواد مخدرة بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشرة، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، سامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، بمعاقبة 3 سائقين ومزارع، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازتهم كمية من جوهر الحشيش ومخدر الأفيون بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.

تعود أحداث القضية لشهر إبريل من العام الجاري 2021، بتلقي مأمور قسم ثالث العاشر من رمضان، إخطارا بقيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، بمعرفة المقدم محمد الفرماوى، وبالتنسيق مع المقدم أحمد فخرى العزازى، ضابط بالمكافحة، بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة من ضبط «ح. م. ح» 35 عاما، و«ع. م. ك» 28 عاما، سائقين، و«ك. م. ج» 21 عاما، مزارع، من المقيمين بمحافظة قنا، ونجل عمه «أ. س. ج» 24 عاما، مزارع، مقيم بمحافظة القاهرة، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش والأفيون، بقصد الاتجار والترويج، وذلك حال استقلالهم سيارة بقيادة المتهم الثاني.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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