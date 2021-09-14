طلاب مدينة زويل يطلقون مهرجان «تبسيط العلوم» (التفاصيل)

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أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن استعداداتها لانطلاق مهرجان العلوم في نسخته الخامسة وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 22 سبتمبر الجاري بمقر مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بحدائق اكتوبر للفئات العمرية من 15 وحتى 25 سنة وذلك بحضور لفيف من كبار الشخصيات واعضاء مجلس الامناء لمدينة زويل.

حيث يقوم طلاب مدينة زويل بتنظيم هذا المهرجان السنوي والذي يعد اهم حدث علمي ينفرد به طلاب جامعة العلوم التكنولوجيا بمدينة زويل سنويا.

يهدف المهرجان لتبسيط العلوم لعدد كبير من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 25 عام، حيث يتم أخذهم رحلة إلى المستقبل لرؤية العلوم وكيفية تأثير الأحداث على بعضها البعض وكيف أن حدثًا صغيرًا بإمكانه تغيير العالم أجمع.

كما انه من المقرر ان يتم عرض العلوم بطريقة شيّقة تُناسب طُلّاب المدارس والجامعات، وكذلك غيرهم من غير المُتخصّصين وذلك بحضور لفيف من أساتذة الجامعات والكتاب والعلماء والباحثين، والدكتور محمود عبدربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، والدكتور إبراهيم الشربيني الرئيس المؤسس للمهرجان ومدير برنامج علوم النانو ومركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن يكون الشعار الرئيسي للمهرجان هذا العام هو «الرجوع إلى المستقبل Back To The Future».

وذلك من خلال اجتياز عصور مختلفة كان لها تأثير على الحاضر باستخدام الأدلة العلمية والتاريخية للتنبؤ بالمستقبل في نهاية المطاف.وذلك عن طريق الثلاث مكونات الرئيسية للمهرجان

و هي:-

● المسرحيات العلمية:- ويتم فيها تبسيط مواضيع علمية مختلفة من خلال ربطها بالفنون والموسيقى.

● التجارب العلمية:- تتم بشكل مبسط من خلال إجراء تجارب علمية كان لها تأثير كبير في مجرى العلم.

● المنصة الرئيسية:- عبارة عن عرض افتتاحي ثم عرض موسيقي وكلمة يلقيها أحد ضيوف المهرجان هذا وبالاضافة إلى وجود العديد من المتحدثين في المجالات المختلفة خلال أيام المهرجان.

والجدير بالذكر أن المهرجان يتم بالتعاون مع طلاب كُليّة فُنون جميلة جامعة حلوان لإضافة لمسات فنية للعلوم المُقَدمة، ومن المتوقع حضور٢٠٠٠ من طلاب الجامعات والمدارس المصرية، وكذلك باقة من أكبر علماء وكتاب ومثقفي مصر.