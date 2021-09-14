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فوج أمريكي يُشاهد «بانوراما التراث» في مكتبة العامة بالأقصر

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فوج أمريكي يُشاهد «بانوراما التراث» في مكتبة مصر العامة بالأقصر فوج أمريكي يُشاهد «بانوراما التراث» في مكتبة العامة بالأقصر

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زار فوج سياحي متواجد بالأقصر، لعمل برنامج سياحى لزيارة المقاصد الأثرية والسياحية، مكتبة العامة بالأقصر، لمشاهدة عرض culturama- بانوراما التراث والتعرف على ملامح وآثار الحضارة الفرعونية بمختلف العصور التاريخية، وذلك ضمن البرنامج السياحى لزيارة معابد الاقصر ومقابر الملوك والامراء والنبلاء في البر الغربى بجانب زيارة متحف الاقصر ومتحف التحنيط.

فوج امريكى بمكتبة مصر العامة بالاقصر

كما قام الفوج بزيارة قاعة المصريات بالمكتبة، والجانب الخلفي من المكتبة المطل على طريق الكباش الفرعونى الذي تتم فبه اعمال الحفائر في منطقة نجع ابوعصبة والذى يربط بين معبدى الاقصر ومعابد الكرنك بطرل 2700 متر.

فوج امريكى بمكتبة مصر العامة بالاقصر

يذكر أن مكتبة مصر العامة بالاقصر تبلغ مساحتها الكلية 2339 مترًا مربعًا، على ضفاف نهر النيل، وقد تم تطوير المنطقة خلف المكتبة بتنفيذ المرحلة الأولى من طريق الكباش، ويتكون مبناها من 3طوابق على هيئة كتاب مفتوح وتشتمل على قاعة التراث الحضاري وهي صالة عرض بانوراما التراث الحضاري والمعالم الأثرية لمصر لمدينة الأقصر قبل وبعد التطوير.

فوج امريكى بمكتبة مصر العامة بالاقصر

وتحتوي المكتبة على 218 مقعد و9 أجهزة عرض، قاعة فرسان السماء وتبرز التقدم العلمي العظيم للمخترعات العربية التي سبقت العالم خاصة في مجال الرصد والملاحة، قاعة العرض المجسم وتتكون من ثلاث حجرات مخصصة لرؤية العروض بثلاثة أبعاد للعرض الحي والمجسم للتراث الحضاري باستخدام النظارات الخاصة التي تجسد بدورها العرض للمشاهد في محاكاة للواقع وقاعة مصر الخالدة وهو ركن مزود بمجموعة من أجهزة الكمبيوتر وتتيح عرض موقع مصـر، وتمد الزائر بكــل المعلومـات الخاصـة بالحضارات المصرية القديمة والمتنوعة ويساعده علــى تزويد معلوماته التاريخيـة.

فوج امريكى بمكتبة مصر العامة بالاقصر

كما تضم قاعة المصريات وهي أول قاعة في مصر لعلوم المصريات لخدمة الدارسين والباحثين في تاريخ وحضارة مصر القديمة من المصريين والأجانب بمختلف اللغات كما تحتوي مجموعة من الصور لمدينة الأقصر التي يعود تاريخها إلى أكثر من مائة عام. وتضم نحو 10 آلاف وعاء معلومات متخصصة في تاريخ مصر عبر العصور وخاصة ما يتعلق بالعصر الفرعوني.

وكذلك قاعة الخرائط وتشتمل على مجموعة من الخرائط الورقية والرقمية الخاصة بمدينة الأقصر والمواقع الأثرية بها وكذلك خرائط لجميع أنحاء مصر.

كما تضم المكتبة قاعة إطلاع للكبار تسع القاعة 35 فرداً وقاعة إطلاع الأطفال والركن الأخضر وقاعة أنشطة الأطفال وقاعة تعليم الكمبيوتروقاعة تعليم اللغات،وركن للإنترنت الخاص بالكبار والأطفال. وقاعات محاضرات ومركز التدريب.

المصرى اليوم

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