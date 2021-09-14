أخبار عاجلة

أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها -
في المكسيك وبالفيديو.. حريق يُحَوّل حفل زفاف إلى كارثة -
البنتاغون يعلن استهداف مسؤول في تنظيم "القاعدة" في مدينة إدلب السورية -
ما وراء مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا؟ -
الحكومة اللبنانية تحصل على ثقة البرلمان بالأغلبية لتبدأ مرحلة جديدة من التحديات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

للطلاب المقبولين الجدد بالجامعات.. 5 خطوات للحصول على لقاح كورونا

Print
للطلاب المقبولين الجدد بالجامعات.. 5 خطوات للحصول على لقاح كورونا للطلاب المقبولين الجدد بالجامعات.. 5 خطوات للحصول على لقاح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد من الشروط لقبول طلاب الجامعات المرشحون الجدد عن طريق مكتب التنسيق للحصول على لقاح والذي أصبح شرطا إجباريا لدخول الحرم الجامعي، وإجراء الكشف الطبي.

ترصد «المصري اليوم» 5 خطوات لإجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بالجامعات والحصول على لقاح فيروس كورونا.

١- يقوم الطالب المتقدم للكشف بالتسجيل على الموقع الالكترونى لوزارة الصحة وذلك لحجز التطعيم الخاص بفيروس كورونا للحصول عليه في نفس موعد الحضور للكشف الطبي بالجامعة من خلال الرابط التالي :

https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home

ويجب على الطالب الاحتفاظ بالكود الذي يظهر له والمكون من ٢٠ رقم حتى يتم إجراء التطعيم له.

٢- يقوم الطالب بالدخول على رابط حجز موعد الكشف الطبي http://App2.helwan.edu.eg/Detmed والذي يتم فتحه للطلاب من يوم ٥ سبتمبر ٢٠٢١.

٣- يقوم الطالب بتسجيل بياناته وهي الاسم والرقم القومي والكلية والنوع ثم تطبع استمارة الكشف الطبي والمحدد عليها موعد الكشف باليوم والساعة.

٤- على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الإلكتروني وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.

٥- التوجه لإجراء الكشف الطبي للطلاب، وذلك لجميع الطلاب المرشحين وفقا للمواعيد المحددة بالاستمارة المطبوعة لتوقيع الكشف الطبى عليهم وذلك إعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صحة حماس : 8 وفيات و 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحة حماس : 8 وفيات و 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: 16 وفاة و2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: 16 وفاة و2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

تدريب أطباء الأسنان في المنيا على مواجهة فيروس كورونا

تدريب أطباء الأسنان في المنيا على مواجهة فيروس كورونا