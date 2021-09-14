للطلاب المقبولين الجدد بالجامعات.. 5 خطوات للحصول على لقاح كورونا

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حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد من الشروط لقبول طلاب الجامعات المرشحون الجدد عن طريق مكتب التنسيق للحصول على لقاح فيروس كورونا والذي أصبح شرطا إجباريا لدخول الحرم الجامعي، وإجراء الكشف الطبي.

ترصد «المصري اليوم» 5 خطوات لإجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بالجامعات والحصول على لقاح فيروس كورونا.

١- يقوم الطالب المتقدم للكشف بالتسجيل على الموقع الالكترونى لوزارة الصحة وذلك لحجز التطعيم الخاص بفيروس كورونا للحصول عليه في نفس موعد الحضور للكشف الطبي بالجامعة من خلال الرابط التالي :

https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home

ويجب على الطالب الاحتفاظ بالكود الذي يظهر له والمكون من ٢٠ رقم حتى يتم إجراء التطعيم له.

٢- يقوم الطالب بالدخول على رابط حجز موعد الكشف الطبي http://App2.helwan.edu.eg/Detmed والذي يتم فتحه للطلاب من يوم ٥ سبتمبر ٢٠٢١.

٣- يقوم الطالب بتسجيل بياناته وهي الاسم والرقم القومي والكلية والنوع ثم تطبع استمارة الكشف الطبي والمحدد عليها موعد الكشف باليوم والساعة.

٤- على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الإلكتروني وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.

٥- التوجه لإجراء الكشف الطبي للطلاب، وذلك لجميع الطلاب المرشحين وفقا للمواعيد المحددة بالاستمارة المطبوعة لتوقيع الكشف الطبى عليهم وذلك إعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.