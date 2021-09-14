إزالة 26 حالة تعدي على أملاك الدولة ونهر النيل بالقليوبية

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شنّت الأجهزة التنفيذية في مجلس ومدينة بنها، حملة إزالات مكبرة، استهدفت القضاء على جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ووقف البناء المخالف.

أشرف على الحملة، المهندس على عبدالستار سيد أحمد، رئيس مدينة ومركز بنها، تنفيذًا للموجة 18، وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدي على نهر النيل، و٣حالات تعدي على أملاك الدولة، و١٥حالة تعدي على أملاك الري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى حى شرق شبرا الخيمة، أزالت الأجهزة التنفيذية كشك غير حاصل على ترخيص، ويخالف قوانين الإشغال بمنطقه مساكن الدلتا، وتم تنفيذ الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي طوخ، تابع أيمن حسين، رئيس الوحدة المحلية بقرية إكياد، دجوى، أعمال الإزالة الفورية لحالة بناء مخالف على الأرض الزراعية وتم الإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ازالات الموجة 18 بالقليوبية

ازالات الموجة 18 بالقليوبية

ازالات الموجة 18 بالقليوبية