نائب رئيس جامعة ليون ٢ الفرنسية يشيد بالبرامج المتميزة في الهندسة وعلوم التراث بالجامعة اليابانية

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استقبل الدكتور أحمد الجوهري، ‏رئيس الجامعة المصرية للعلوم والتكنولوجيا، البروفسور جيم والكر نائب رئيس جامعة ليون٢ للعلاقات الدولية الفرنسية حيث تم بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين في مجالات البحث العلمي وتبادل الطلاب والأساتذة.

أكد د.الجوهرى ان هناك أولوية بالجامعة لدعم وتطوير منظومة البحث العلمى وعقد الشراكات العلمية مع كبرى الجامعات لتبادل الخبرات واجراء البحوث المشتركة موضحا ان الجامعة لديها ١٣ شراكة علمبة مع أشهر الجامعات باليابان.

من جانبه أشاد بروفسور جيم والكر بما تقدمه الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا من برامج متميزة في مجالات الهندسة وعلوم التراث. كما أثنى على برنامج منح الTICAD-7 الموجهة لطلاب الجامعات الإفريقية.