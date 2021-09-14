محافظ المنيا يوجه برفع تراكمات القمامة بقرية دير الجرنوس بمغاغة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، برفع تراكمات القمامة، بقرية دير الجرنوس، في استجابة فورية، لشكوى أحد المواطنين، على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

أكد المحافظ أن المحافظة تعمل على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرصد ومتابعة شكاوى المواطنين، من خلال منظومة إلكترونية، متكاملة لتلقي شكاوى المواطنين، والعمل على حلها بالشكل العاجل الفوري، وفقاً للضوابط الموضوعة، وإيجاد حلول جذرية لها، مؤكداً على ضرورة خلق حالة من التواصل الإيجابي، والفعال، بين الجهاز التنفيذي، والمواطنين، من خلال جميع قنوات الاتصال المتاحة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم، والعمل على التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من جسر قرية دير الجرنوس، باستخدام معدات الوحدة المحلية، إلى خارج الكتلة السكنية، بمعرفة ري غرب مغاغة، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.