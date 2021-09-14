أخبار عاجلة

أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها -
في المكسيك وبالفيديو.. حريق يُحَوّل حفل زفاف إلى كارثة -
البنتاغون يعلن استهداف مسؤول في تنظيم "القاعدة" في مدينة إدلب السورية -
ما وراء مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا؟ -
الحكومة اللبنانية تحصل على ثقة البرلمان بالأغلبية لتبدأ مرحلة جديدة من التحديات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ المنيا يوجه برفع تراكمات القمامة بقرية دير الجرنوس بمغاغة

Print
محافظ المنيا يوجه برفع تراكمات القمامة بقرية دير الجرنوس بمغاغة محافظ المنيا يوجه برفع تراكمات القمامة بقرية دير الجرنوس بمغاغة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، برفع تراكمات القمامة، بقرية دير الجرنوس، في استجابة فورية، لشكوى أحد المواطنين، على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

أكد المحافظ أن المحافظة تعمل على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، لرصد ومتابعة شكاوى المواطنين، من خلال منظومة إلكترونية، متكاملة لتلقي شكاوى المواطنين، والعمل على حلها بالشكل العاجل الفوري، وفقاً للضوابط الموضوعة، وإيجاد حلول جذرية لها، مؤكداً على ضرورة خلق حالة من التواصل الإيجابي، والفعال، بين الجهاز التنفيذي، والمواطنين، من خلال جميع قنوات الاتصال المتاحة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم، والعمل على التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من جسر قرية دير الجرنوس، باستخدام معدات الوحدة المحلية، إلى خارج الكتلة السكنية، بمعرفة ري غرب مغاغة، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

السيسي يؤكد على ضرورة التعامل بجدية مع إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق

السيسي يؤكد على ضرورة التعامل بجدية مع إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق

مش نص نص.. بسمة وهبة: الرئيس السيسي عمل إصلاح 100%

مش نص نص.. بسمة وهبة: الرئيس السيسي عمل إصلاح 100%

السيسي: تغير المناخ بات حقيقة مفزعة تستدعي التحرك الفوري لمواجهتها

السيسي: تغير المناخ بات حقيقة مفزعة تستدعي التحرك الفوري لمواجهتها