القس أندريه زكي يفتتح الكنيسة الإنجيلية بالمنيا (صور)

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يفتتح رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، مساء غدا الأربعاء، الكنيسة الإنجيلية بقرية الكوم الأخضر التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، بعد تجديدها بالكامل، والتي تم تأسيسها عام ١٨٨٩ وتعد أحد أقدم الكنائس الإنجيلية التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، والسادة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، والقيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.

وفي نفس السياق وبحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يفتتح رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، مساء الخميس المقبل، الكنيسة الانجيلية بالناصرية بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، بعد إعادة بنائها بالكامل، ورسامة عدد من الشمامسة والشيوخ من أبناء الكنيسة.

الكنيسة الانجيلية بالكوم الاخضر بالمنيا بعد تجديدها

الكنيسة الانجيلية بالكوم الاخضر بالمنيا بعد تجديدها