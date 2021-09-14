أخبار عاجلة

أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها -
في المكسيك وبالفيديو.. حريق يُحَوّل حفل زفاف إلى كارثة -
البنتاغون يعلن استهداف مسؤول في تنظيم "القاعدة" في مدينة إدلب السورية -
ما وراء مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا؟ -
الحكومة اللبنانية تحصل على ثقة البرلمان بالأغلبية لتبدأ مرحلة جديدة من التحديات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

القس أندريه زكي يفتتح الكنيسة الإنجيلية بالمنيا (صور)

Print
القس أندريه زكي يفتتح الكنيسة الإنجيلية بالمنيا (صور) القس أندريه زكي يفتتح الكنيسة الإنجيلية بالمنيا (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، مساء غدا الأربعاء، الكنيسة الإنجيلية بقرية الكوم الأخضر التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، بعد تجديدها بالكامل، والتي تم تأسيسها عام ١٨٨٩ وتعد أحد أقدم الكنائس الإنجيلية التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، والسادة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، والقيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.

وفي نفس السياق وبحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يفتتح رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، مساء الخميس المقبل، الكنيسة الانجيلية بالناصرية بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، بعد إعادة بنائها بالكامل، ورسامة عدد من الشمامسة والشيوخ من أبناء الكنيسة.

الكنيسة الانجيلية بالكوم الاخضر بالمنيا بعد تجديدها
الكنيسة الانجيلية بالكوم الاخضر بالمنيا بعد تجديدها
الكنيسة الانجيلية بالكوم الاخضر بالمنيا بعد تجديدها

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي .. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي .. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

احباط تهريب 2300 كارت ميمورى قادمة من الإمارات عبر مطار برج العرب (صور)

احباط تهريب 2300 كارت ميمورى قادمة من الإمارات عبر مطار برج العرب (صور)

حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تعلن موعد الأمطار وانخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تعلن موعد الأمطار وانخفاض درجات الحرارة