الرئيس الكوري يُعلن تطعيم 70% من السكان بلقاحات كورونا قبل نهاية أكتوبر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، إن بلاده ستتمكن من تحقيق هدفها في تطعيم 36 مليون نسمة على الأقل بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد قبل عيد الحصاد «تشوسوك» الأسبوع القادم.

وأضاف أن وتيرة التطعيم ستزداد سرعة في المستقبل لحصول 80% من الكوريين الجنوبيين البالغ عددهم 52 مليون نسمة، على الجرعة الأولى على الأقل وستصل نسبة التطعيم إلى 90% لمن هم في سن 18 عاما أو أكثر، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف إلى تلقيح 70% من السكان بشكل كامل بحلول نهاية أكتوبر.

وأشار الرئيس الكوري إلى أنه إذا تحققت حملة التطيعم فستصبح كوريا الجنوبية دولة رائدة في نسبة التطعيم بالجرعة الأولى بالإضافة إلى نسبة التطعيم بالكامل.

وعبر عن قلقه حول احتمال حدوث ارتفاع كبير في حالات الإصابة بكورونا خلال عطلة عيد الحصاد «تشوسوك» التي تستمر لمدة 4 أيام، ومن المقرر أن تبدأ في نهاية عطلة الأسبوع.

وتجاوزت الإصابات في العالم 224 ملايين وأكثر من 4 ملايين و700 ألف حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.