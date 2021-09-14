أخبار عاجلة

أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها -
في المكسيك وبالفيديو.. حريق يُحَوّل حفل زفاف إلى كارثة -
البنتاغون يعلن استهداف مسؤول في تنظيم "القاعدة" في مدينة إدلب السورية -
ما وراء مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا؟ -
الحكومة اللبنانية تحصل على ثقة البرلمان بالأغلبية لتبدأ مرحلة جديدة من التحديات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فلسطين تسجل 6 وفيات و2753 إصابة بكورونا

Print
فلسطين تسجل 6 وفيات و2753 إصابة بكورونا فلسطين تسجل 6 وفيات و2753 إصابة بكورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الصحة الفلسطينية يوم الثلاثاء حصيلة جديدة لأعداد وفيات وإصابات كورونا، والمتلقين للقاح كورونا.

قالت الصحة في تقريرها اليومي للحالة الوبائية في فلسطين إنه تم تسجيل 6 وفيات و2753 إصابة بـكورونا.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 76 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 185 مريضاً، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 1،241،641 بينهم 515،623 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صحة حماس : 8 وفيات و 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحة حماس : 8 وفيات و 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: 16 وفاة و2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: 16 وفاة و2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

تدريب أطباء الأسنان في المنيا على مواجهة فيروس كورونا

تدريب أطباء الأسنان في المنيا على مواجهة فيروس كورونا