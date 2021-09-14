فلسطين تسجل 6 وفيات و2753 إصابة بكورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الصحة الفلسطينية يوم الثلاثاء حصيلة جديدة لأعداد وفيات وإصابات كورونا، والمتلقين للقاح كورونا.

قالت الصحة في تقريرها اليومي للحالة الوبائية في فلسطين إنه تم تسجيل 6 وفيات و2753 إصابة بـكورونا.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 76 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 185 مريضاً، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 1،241،641 بينهم 515،623 تلقوا الجرعتين من اللقاح.