الوادي الجديد تفوز بالمركز الأول في خماسى كرة القدم بملتقى الجامعات الحدودية

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قال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، إن الجامعة شاركت في فعاليات ملتقى الجامعات الحدودية بشمال سيناء، بمشاركة 5 جامعات تحت شعار «معاً في سيناء» تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، ومحافظ شمال سيناء.

أضاف، أنه حصل فريق منتخب الجامعة لخماسي كرة القدم على كأس البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب جامعة العريش، كما حصلت الجامعة أيضٱ على المركز الثالث في زوجي تنس الطاولة، ومنتخب الجامعة لكرة القدم تم صعودة إلى الأدوار النهائية بعد تخطي دورى المجموعات بفوزه على منتخب جامعة مطروح بنتيجة 0/1 وفوزه على منتخب جامعة العريش بنتيجة0/3 ثم فوزه على منتخب جامعة أسوان في الدور قبل النهائى بركلات الترجيح.

من جانبه، قال الدكتور أحمد سيد حرباوى، نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعات التي شاركت في الملتقى هي جامعات أسوان وجنوب الوادى فرع الغردقة والوادى الجديد ومطروح وجامعة العريش، والملتقي كان يهدف إلى تعارف طلاب الجامعات الحدودية وتوجيه رسالة إلى العالم أن سيناء تشهد طفرة تنموية كبيرة وأقيم هذا الملتقى في جو يسوده الأمن والأمان.

مشيرا إلى دعم الجامعة المستمر للأنشطة الطلابية والحرص على مشاركة الطلاب في كافة الفاعليات والمسابقات المختلفة.