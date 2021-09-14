شاهد..إطلالات غريبة وجريئة لمشاهير هوليوود في حفل Met Gala (صور)

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بين ارتداء أحدث الإطلالات إلى الظهور بأغرب التصميمات وأكثر الألوان جاذبية، كانت مشارك العديد من النجوم والمشاهير في حفل «MET GALA»لعام 2021، والذي أقيم أمس في في متحف متروبوليتان للفنون وسط اهتمام كير من عشاق الموضة والأضواء.

إطلالات المشاهير في حفل MET GALA

وعاد منظمي حفل «MET GALA» لإقامته بعد عام من التوقف بسبب فيروس كورونا العام الماضي.

إطلالات المشاهير في حفل MET GALA

وشهد الحفل مشاركة واسعة لأشهر عارضات الأزياء والنجمات بإطلالات جريئة وجميلة وبعضها غريب، حيث احتفلوا في دائرة الضوء على السجادة الحمراء، وحضر العديد من النجوم على رأسهم جينفر لوبيز، وكيم كارداشيان، التي ظهرت بملابس سوداء وارتدت قناعا للعين يشبه ملابس «المرأة القطة»،و«ريانا» التي فضلت اللون الأسود أيضا، وكيندال جينر، وميجان فوكس، وبيلي إيليش، وكيت هادسون في أول ظهور لها منذ إعلان خطبتها مؤخرا.

إطلالات المشاهير في حفل MET GALA

إطلالات المشاهير في حفل MET GALA

يذكر ان حفل MET GALA قدمه هذا العام كل من كيكي بالمر وإيلانا جليزر، واختير موضوع الحفل للاحتفاء بالموضة الأمريكية، ومالت الملابس إلى الألوان الزاهية والزي الرسمي، حيث ظهر الكثير من النجوم بألوان الأحمر والأخضر والأصفر إلى جانب الألوان التقليدية.

إطلالات المشاهير في حفل MET GALA

إطلالات المشاهير في حفل MET GALA

إطلالات المشاهير في حفل MET GALA

إطلالات المشاهير في حفل MET GALA

إطلالات المشاهير في حفل MET GALA

إطلالات المشاهير في حفل MET GALA

إطلالات المشاهير في حفل MET GALA

إطلالات المشاهير في حفل MET GALA