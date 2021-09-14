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الطب الشرعي :«قتيلة كرداسة حامل في الشهور الأولي».. والكاميرات كلمة السر

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الطب الشرعي :«قتيلة كرداسة حامل في الشهور الأولي».. والكاميرات كلمة السر الطب الشرعي :«قتيلة كرداسة حامل في الشهور الأولي».. والكاميرات كلمة السر

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كشفت تحريات مباحث الجيزة في واقعة العثور على جثة سيدة حامل بجوار صندوق قمامة في أحد شوارع منطقة كرداسة، أن المجني عليها تعرضت للتعدي بالضرب على رأسها بآلة حادة، وتم تحرير محضر وجارٍ استكمال التحريات لكشف غموض الحادث.

قامت الأجهزة الأمنية بتفريغ الكاميرات الموجودة في مكان العثور على جثة المجني عليها، بهدف الوصول إلى معلومات تقود فريق البحث لمرتكبي الحادث، وقامت فريق البحث بمراجعة بلاغات التغيب في أقسام «كرداسة» و«إمبابة» و«الوراق» و«أوسيم» «بولاق الدكرور» لكشف هوية المجني عليها.

قررت النيابة العامة عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها وتحديد سبب الوفاة، وتبين بعد الكشف عليها وجود إصابات في منطقة الرأس وهو ما يؤكد بتعرض المجني عليها بالضرب بآلة حادة على رأسها، كما عثور على وشم على جسدها، كما أنها حامل في الشهور الأولى.

كانت الأجهزة الأمنية عثرت منذ خمس أيام على جثة سيدة على جانب الطريق في أحد شوارع منطقة كرداسة، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

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المصرى اليوم

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