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فريال أشرف لـ «المصري اليوم» البنات تقدر تعمل أي حاجة.. وأذهبية طوكيو مجهود سنين

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فريال أشرف لـ «المصري اليوم» البنات تقدر تعمل أي حاجة.. وأذهبية طوكيو مجهود سنين فريال أشرف لـ «المصري اليوم» البنات تقدر تعمل أي حاجة.. وأذهبية طوكيو مجهود سنين

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استطاعت فريال أشرف عبدالعزيز، لاعبة الوطني للكاراتيه كتابة اسمها بحروف من نور وسط كبار اللعبة، بعد فوزها بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، لتصبح أول سيدة مصرية تحصد ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية، كما أنها الذهبية الأولى لمصر منذ ذهبية كرم جابر في أولمبياد أثينا 2004.

وتوصلت «المصري اليوم» للبطلة فريال في حوار خاص فقالت: «ميداليات بعثة في طوكيو أثبتت أن البنات تقدر تعمل أي حاجة».

وأضافت: «الميدالية الذهبية مش إنجازي لوحدي.. دا إنجاز منظومة كاملة من وزارة الشباب والرياضة، والمدربين، وأهلي وأصدقائي، والجامعة التي أنتمي إليها»

وتابعت: «كل الناس كانوا بيدعموني ويشجعوني وأنا فخورة إني كنت عند حسن ظنهم بي»

وبالنسبة لقرار إلغاء الكاراتيه في أولمبياد باريس 2024 قالت: «حزينة لإلغاء الكاراتيه من الأولمبياد القادمة، وأرى أنها لعبة مهمة وتستاهل التواجد في هذا المحفل العظيم»

وتابعت: «نأمل أن يتواجد في أولمبياد لوس أنجليس 2028 حتى لو لم أمثله شخصيًا ستظهر أجيال جديدة قادرة على تمثيل مصر وحصد الميداليات بلعبة الكاراتيه»

أما عن خطتها للفترة المقبلة قالت: «استعد حاليًا للمشاركة في بطولة شهر أكتوبر المقبل، وبعدها مباشرة بطولة العالم شهر نوفمبر، ودا يعتبر أكبر محفل رياضي بعد الأولمبياد، وأعد الجماهير بالميدالية الذهبية»

وأكدت: «سعيدة جدًا أن الرئيس عمل كوبري بأسمي لأن دي حاجة مميزة ومتعملتش لأي رياضي قبل كدا، ودا شرف كبير ليا»

استقبال فريال أشرف وأحمد الجندي أبطال الذهب والفضة في أولمبياد طوكيو بمطار القاهرة - صورة أرشيفية

وفي حوار «المصري اليوم» مع الأستاذة عزة السيد، والدة فريال، قالت: «بعد فوز فريال حسيت بفرحة كبيرة أوي.. دا كان حلم ومجهود سنين طويلة.. كنت فخورة إنها بنتي وإنها فرحت شعب مصر كله»

وتابعت: «أي رياضي بتكون عليه ضغوط كبيرة.. خاصة وقت المذاكرة والامتحانات، ولكن العقل السليم في الجسم السليم.. ودائمًا المتفوق رياضيًا متفوق علميًا وبيقدر ينظم وقته بين المجالين»

واختتمت: «أتمنى كل الرياضين يكملوا مشوارهم ودور كل أم إنها تدعم أولادها وتؤمن بقدراتهم حتى تحقيق حلمهم».

فريال أشرف عبدالعزيز تفوز بذهبية الكاراتيه «الكوميتيه» في أولمبياد طوكيو 2020 - صورة أرشيفية

وكانت البطلة فريال أشرف عبدالعزيز قد نجحت في حصد ميدالية ذهبية تاريخية لمصر، في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وذلك بعد فوزها في المباراة النهائية لمنافسات الكاراتيه، أمام بطلة العالم لاعبة أذربيجان، في مباراة من طرف واحد، أثبتت فيها فريال أنها تستحق أن تتوج بالذهب.

المصرى اليوم

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