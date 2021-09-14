الأهلي يوافق على إعارة لاعبيه إلى فيوتشر لمدة موسمين باستثناء نيدفيد

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وافق النادى الأهلى على طلب نظيره بنادى فيوتشر الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة على أن تكون عقود إعارة لاعبى الأحمر سعد سمير ومصطفى الأيمن فارس طارق، لاعبي النادي الأهلي لمدة موسمين باستثناء كريم نيدفيد، الذي تمسك بأن تكون إعارته لفيوتشر لمدة موسم واحد لرغبته في العودة مرة أخرى للقلعة الحمراء بعد انتهاء الإعارة.

ومن المنتظر أن تقوم إدارة نادى فيوتشر بالإعلان عن جميع الصفقات الجديدة، في مؤتمر صحفي، سيتم عقده خلال الأيام المقبلة، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وكانت شركة فيوتشر للاستثمار والتسويق الرياضي استحوذت على نادي كوكاكولا الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، وتم الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة النادي ليضم المهندس وليد زكي رئيسًا، والكابتن أحمد شوبير نائبًا لرئيس النادي، والدكتور وليد دعبس أمينًا للصندوق، وفي العضوية كل من: النائب علاء عابد، والمهندس محمد حلاوة والمهندس وائل طارق إسماعيل، والكابتن أيمن منصور والدكتور شريف الجبلي، والكابتن أحمد نجم.