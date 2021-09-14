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أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
في المكسيك وبالفيديو.. حريق يُحَوّل حفل زفاف إلى كارثة
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
البنتاغون يعلن استهداف مسؤول في تنظيم "القاعدة" في مدينة إدلب السورية
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
ما وراء مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا؟
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
الحكومة اللبنانية تحصل على ثقة البرلمان بالأغلبية لتبدأ مرحلة جديدة من التحديات
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
انزل معانا مقبرة الملك زوسر على عمق 30 متر تحت سطح الارض .. منحوتة في الصخر وبها قطع نادرة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:21 مساءً
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