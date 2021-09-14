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إبراهيم نجم: نسعى لإصدار النسخة الإنجليزية من «الدليل المرجعي لمواجهة التطرف»

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إبراهيم نجم: نسعى لإصدار النسخة الإنجليزية من «الدليل المرجعي لمواجهة التطرف» إبراهيم نجم: نسعى لإصدار النسخة الإنجليزية من «الدليل المرجعي لمواجهة التطرف»

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كشف الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن أن دار الإفتاء بصدد إصدار النسخة الإنجليزية من الدليل المرجعي لمواجهة التطرف متبوعة بسائر اللغات الأجنبية.

كما كشف الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم خلال كلمته في الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، وأدارتها الدكتورة فاطمة سيد أحمد ،عضو الهيئة الوطنية للصحافة تحت عنوان «الدليل المرجعي الصادر عن هيئات الإفتاء في العالم لمواجهة التطرف واستراتيجية المواجهة»، عن عزم دار الإفتاء إنشاء دليل تدريبي لمكافحة التطرف، وسعيها إلى وضع برنامج أكاديمي في دراسات التطرف.

وأكد نجم أن دار الإفتاء المصرية ترصد كل ما يتحرك ويحدث على أرض الواقع وما يتفاعل معه الناس وما يشغل بالهم.

ويقع الدليل العام لمواجهة التطرف والذى يحمل عنوان: «الدليل المرجعي لمواجهة التطرف.. مدخل عام في فهم التطرف واستراتيجيات مواجهته»، يقع من حيث الوصف في أكثر من ألف صفحة، وقد استغرق إعداده سنوات، وتحديدًا منذ عام 2014 تلك السنة التي درسنا فيها الحالة الداعشية، فضلًا عن الواقع المصري الذي أعقب حكم الإخوان. وصيغ الدليل بشكل علمي رصين بعيدًا عن الغموض؛ ليكون سهل العبارة قريب المأخذ، مع التركيز بشكل كبير على استدعاء كافة النصوص الشرعية الداعية إلى التسامح والرحمة، والناهية عن التطرف والغلو؛ كي يحقق الدليل الفائدة المرجوة منه، كل ذلك في إطار التوثيق العلمي المنضبط، والقائم على الشمول والاستيعاب.

المصرى اليوم

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