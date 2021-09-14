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محافظ المنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا بمركز أبوقرقاص

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محافظ المنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا بمركز أبوقرقاص محافظ المنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا بمركز أبوقرقاص

شدد المحافظ، خلال الجولة على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على الجميع، ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتواجد العاملين بالمراكز حتى إعطاء جميع المتواجدين اللقاح، مؤكدا على حسن استقبال ومعاملة المواطنين .

كما وجه المحافظ، الشكر للفرق الطبية القائمة على العمل في مراكز تلقى اللقاح، لما يبذلونه من جهد وعمل دؤوب.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين الراغبين في تلقى اللقاح، مؤكدا أن اللقاح مجاني لكافة المواطنين، مناشدا، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

هذا وقد تم زيادة مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا الخاص بالمسافرين، إلى 6 مراكز بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح الثابتة وعددها 17 مركز وهي مخصصة لجميع المواطنين وكذلك 40 فريق طبي متحرك.

المصرى اليوم

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