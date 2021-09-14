إخماد حريق بطريق جمال عبدالناصر غرب الإسكندرية (صور)

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من إخماد حريق اندلع بـ«الهيش» والحشائش بطريق جمال عبدالناصر بمدينة برج العرب، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقت غرفة عمليات مركز برج العرب القديم، بلاغا يفيد نشوب حريق بالهيش والحشائش بطريق جمال عبدالناصر، وانتقل مسئولي الحي رفقة سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق في الهيش والحشائش الموجودة على جانب الطريق، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للأراضي الزراعية.

ومن جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إنه جرى إخماد الحريق دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الممتلكات.

إخماد حريق بطريق جمال عبد الناصر غرب الإسكندرية- صور

إخماد حريق بطريق جمال عبد الناصر غرب الإسكندرية- صور

إخماد حريق بطريق جمال عبد الناصر غرب الإسكندرية- صور