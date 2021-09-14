تنفيذ مناورة لمواجهة السيول والتعامل معها بكفر شكر (صور)

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تابع الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، خطة مناورة الأجهزة التنفيذية بالمركز والمدينة على الاستعدادات اللازمة في التدخل السريع تجاه حدوث أي طوارئ مرتقبة استعدادا لاستقبال فصل الشتاء والتأكد من جاهزية تشغيل البالوعات وكفائتها في شفط مياه الأمطار الغزيرة وفنون التعامل وسرعة الاستجابة وقياس مهارة العنصر البشري وكفاءة المعدات.

شارك في المناورة كافة الأجهزة التنفيذية المختصة بالمركز والمدينة والتى شملت مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء والغاز والشباب والرياضة وسيارات الإسعاف ومعدات مجلس المدينة والإطفاء الإدارة الصحية والإدارة التعليمية وبحضور قيادات مجلس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرا الإدارات الخدمية المشاركة في المناورة.

أكد رئيس المدينة أن المناورة تمت بشكل جيد جدا بمشاركة كافة الجهات التنفيذية المختصة وتم التأكد من تشغيل جميع بالوعات صرف الأمطار وتصريف المياه داخلها وشفطها بالسيارات المختصة ومحابس الغاز والكهرباء ومدى سرعة استجابة التعامل مع الحالات والظروف الطارئة التي قد تحدث بسبب الامطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وفى القناطر الخيرية، قال اللواء محمد سالم، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، إنه تم عمل بالوعات لتصريف مياة الامطار في شوارع التقسيم السياحى بالمدينة مؤكدا على اعادة رد الشىء لاصلة من شركه مياه الشرب والصرف الصحى بعد قيام الشركه بإنهاء الاعمال ورد الشيئ لأصله ورصف اماكن التوصيل التي تم عمل الصفايات بها.

مناورة استعدادات فصل الشتاء فى كفر شكر

مناورة استعدادات فصل الشتاء فى كفر شكر