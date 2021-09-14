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إزالة 26 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ونهر النيل بالقليوبية

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إزالة 26 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ونهر النيل بالقليوبية إزالة 26 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ونهر النيل بالقليوبية

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شنّت الأجهزة التنفيذية في مجلس ومدينة بنها، حملة إزالات مكبرة، استهدفت القضاء على جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ووقف البناء المخالف.

أشرف على الحملة، المهندس على عبدالستار سيد أحمد، رئيس مدينة ومركز بنها، تنفيذًا للموجة 18، وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدٍ على نهر النيل، و٣ حالات تعدٍ على أملاك الدولة، و١٥حالة تعدٍ على أملاك الري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى حى شرق شبرا الخيمة، أزالت الأجهزة التنفيذية (كشك) غير حاصل على ترخيص، ويخالف قوانين الإشغال بمنطقة مساكن الدلتا، وتم تنفيذ الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي طوخ، تابع أيمن حسين، رئيس الوحدة المحلية بقرية إكياد، دجوى، أعمال الإزالة الفورية لحالة بناء مخالف على الأرض الزراعية وتمت الإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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