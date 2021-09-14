اتفاقياتي تعاون لاستخدام التطبيقات التكنولوجية في الابحاث الطبية

★ ★ ★ ★ ★

شهدا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعتى عين شمس والمنصورة، لتعزيز التعاون الفني، وتبادل الخبرات بين مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات بهدف تطبيق أحدث التقنيات لتطوير حلول مبتكرة لحل مسائل عملية هامة في مجالات حيوية، على أن يتم البدء في تنفيذ مشروع بحثى تطبيقي مشترك لخدمة مرضى السكرى من خلال بناء نظام متكامل للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكرى باستخدام آليات رقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في التقاط صور لقاع العين وتحليلها.

واالدكتور كد خالد عبد الغفار على أهمية إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمع المصري وخاصة فى مجال الرعاية الصحية،، مضيفًا أننا نتطلع لمزيد من هذه الاتفاقيات التى تسهم فى دعم خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذلك التى تساهم فى دعم القطاع الصحى والمستشفيات الجامعية.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت على أن التعاون بين مركز الابتكار التطبيقى الذى أسسته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجامعتين لتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى تشخيص اعتلال الشبكية السكرى يعد إضافة محور جديد فى مشروعات التعاون المشترك وهو الخاص بمجال الرعاية الصحية، مشيرا الي اهمية مردوده الإيجابى على قطاع كبير من المواطنين،

وقال ان مركز الابتكار التطبيقى على مدار أكثر من عام قام بتطوير حل تكنولوجى للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكرى باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع وزارة التعليم العالى والمستشفيات الجامعية لبدء التشغيل التجريبي لجعل النظام أكثر دقة، ونشره فى باقي أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور محمود المتينى أن هذه التعاون سيمتد لمجالات أخرى كالمجال الطبى وغيره موجهًا الدعوة للمشاركين لحضور فعاليات افتتاح مقر مركز الإبداع والابتكار فى 30 أكتوبر المقبل فى صورته الجديدة كصرح يضاهى أكبر مراكز الابتكار على مستوى العالم بدعم من البنك المركزى المصرى.

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط أن هذه الاتفاقية تعد نموذج للتعاون بين مركز الذكاء الاصطناعى بجامعة المنصورة ووزارة الاتصالات؛ بهدف تنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية فى تقديم حلول مبتكرة تساعد العلاج للمرضى، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد من تطبيقات الجيل الرابع فى الجامعات المصرية وتطبيقات الثورة الصناعية، والتى تستخدم تحليل البيانات للوصول لحلول ابتكارية، مضيفًا أن الجامعة أنشأت مركز تميز الذكاء الاصطناعي العام الماضي ٢٠٢٠ تمشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و التعليم العالي.